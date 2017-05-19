В 17:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Риме, в котором сыграют представитель Австрии Доминик Тим (8) и испанец Рафаэль Надаль (4). По личным встречам впереди уроженец Манакора — 4-1. В рейтинге ATP Тим располагается на седьмой позиции, Надаль — на четвёртой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Надаль в Риме

Победитель этого противостояния за выход в финал поспорит либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, либо с сербом Новаком Джоковичем (2).