Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Первые сеяные россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде, в двух сетах обыграв чешку Барбору Крейчикову и китаянку Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету чешско-китайской пары один эйс, три ошибки на подаче и два брейка.

За выход в финал россиянки сыграют с парой Тимя Бабош/Андреа Главачкова (Венгрия/Чехия, 4).