Свитолина вышла в полуфинал в Риме, впервые в карьере обыграв Кар. Плишкову

Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме, в двух сетах обыграв чешку Каролину Плишкову, получившую от организаторов второй номер посева, со счётом 6:2, 7:6 (11:9). Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Восьмая ракетка соревнований 22-летняя уроженка Одессы четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Плишковой четыре эйса, две двойные ошибки и три брейка. Свитолина впервые в карьере обыграла Плишкову, счёт в личном противостоянии теннисисток стал 5:1 в пользу 25-летней чешки.