Халеп: теперь я не ломаю ракетки из-за неудачных розыгрышей

Румынка Симона Халеп, уверенно победившая эстонку Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира в Риме, оценила изменения в своём поведении на корте.

«Раньше я сломала бы ракетку после такого количества ошибок с коротких мячей. Теперь я говорю себе, что это всего лишь один из множества розыгрышей. Нужно продолжать играть, настраиваться на следующее очко и стараться действовать лучше. Теперь я мыслю именно так», — приводит слова Халеп WTA Insider.

В полуфинале Халеп, на прошлой неделе защитившая титул в Мадриде, сыграет с голландкой Кики Бертенс.