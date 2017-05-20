Надаль: перед «Ролан Гаррос» немного отдохну — порыбачу или сыграю в гольф

Лидирующий в чемпионской гонке испанец Рафаэль Надаль, который проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале турнира в Риме (4:6, 3:6), прокомментировал это поражение и оценил свои выступления в грунтовом сезоне.

«Вполне нормально, когда в какой-то из дней ты не чувствуешь себя идеально. Если удача не на твоей стороне, то в этот же день твой соперник играет потрясающе. Что ж, завтра я буду ловить рыбу, играть в гольф или заниматься ещё чем-нибудь, кроме тенниса.

Я никогда не рассматривал Монте-Карло, Барселону или Рим в качестве подготовительных турниров. Каждый турнир эмоционален и очень важен. Но сейчас я провёл много матчей подряд, сначала отыграв связку Монте-Карло — Барселона, затем — Мадрид и Рим. Нелегко играть почти каждый день на протяжении четырёх недель.

Я доволен тем, как провёл эти четыре недели. Теперь меня ждёт «Ролан Гаррос», но сначала я немного отдохну. Думаю, я это заслужил. Готовиться начну в понедельник или во вторник и сделаю всё от меня зависящее, чтобы подойти к Парижу в наилучшем состоянии", — цитирует Надаля официальный сайт ATP.