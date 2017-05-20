Матч Джоковича и дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме перенесён на субботу

Окончание последнего четвертьфинального поединка «Мастерс 1000» в Риме, в котором играют аргентинец Хуан Мартин дель Потро и серб Новак Джокович, перенесено на субботу, 20 мая, в связи с обрушившимся на город сильным дождём.

Теннисисты успели сыграть чуть больше одного сета. Джокович уверенно взял первую партию, отдав сопернику всего один гейм. Во втором сете дель Потро повёл со счётом 2:1, когда начался дождь.

Матч будет доигран вторым запуском после поединка Симоны Халеп с Кики Бертенс, не раньше 14:30 по московскому времени. Победитель сыграет с Домиником Тимом. Эта встреча также состоится в субботу.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этого поединка:

Трансляция матча дель Потро — Джокович в Риме