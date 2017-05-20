Поражение Надаля, победы Иснера и Зверева — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме

19 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны три матча 1/4 финала в мужском одиночном разряде.

Австриец Доминик Тим (8) в двух сетах обыграв испанца Рафаэля Надаля (4) со счётом 6:4, 6:3. Американец Джон Иснер переиграл хорвата Марина Чилича (6) — 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:2), а немецкий теннисист Александр Зверев (16) победил представителя Канады Милоша Раонича (5) — 7:6 (7:4), 6:1. Ещё один четвертьфинальный поединок, в котором встречаются аргентинец Хуан Мартин дель Потро и серб Новак Джокович (2), был прерван из-за дождя при счёте 6:1, 1:2 в пользу второго сеяного и перенесён на субботу, 20 мая.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.

Видео также доступно на «Чемпионате».