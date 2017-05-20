Кар. Плишкова: в матче со Свитолиной мне не везло

Чешка Каролина Плишкова, уступившая в четвертьфинале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 6:7 (9:11), проанализировала причины постигшей её неудачи.

«Мне немного не везло, особенно во второй партии, когда я не смогла реализовать множество сетболов. Но это теннис, и здесь такое случается. Это нормально.

Я провела здесь три хороших матча, что лучше, чем на любом другом грунтовом турнире в этом сезоне. Я определённо прогрессирую в игре на этом покрытии, и это здорово в преддверии «Ролан Гаррос», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.