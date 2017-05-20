Мугуруса: работаю над психологией каждый долбаный день

Испанка Гарбинье Мугуруса после победы над американкой Винус Уильямс со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в четвертьфинале турнира в Риме рассказала о работе над психологической устойчивостью.

«Я работаю над этим каждый долбаный день. Думаю, я шаг за шагом прибавляю в этом компоненте. Речь не о походах к психологу, чтобы рассказывать ему о своих проблемах и бла-бла-бла… Я уже проходила через это в прошлом. Скорее, вопрос в отношении к турнирам. Ты можешь неудачно выступить на последних турнирах, но должен продолжать работать каждый день, постепенно прибавлять, чтобы потом продемонстрировать это на турнире. Это мой путь, у каждого он свой. Кроме того, мне очень помогает поддержка моей команды», — приводит слова Мугурусы WTA Insider.