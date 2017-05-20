Куличкова вышла в основную сетку турнира в Страсбурге

Россиянка Елизавета Куличкова (8) в финале квалификации турнира в Страсбурге, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая, победила турчанку Каглу Буюкаскай (6) со счётом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. 21-летняя уроженка Новосибирска, занимающая 193-е место в рейтинге WТА, сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и проиграла три гейма на своей подаче.

Соперница Куличковой по первому кругу основной сетки соревнований определится по итогам всех матчей квалификации.