Комардина за три часа проиграла Хиби на старте квалификации турнира в Нюрнберге

Россиянка Анастасия Комардина (6) в первом раунде квалификации турнира в Нюрнберге, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая, уступила японке Майо Хиби со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (2:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 57 минут. 19-летняя россиянка, занимающая 173-е место в рейтинге WТА, не исполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, сделала шесть брейков и проиграла семь геймов на своей подаче.

За выход в основную сетку 21-летняя теннисистка из Страны восходящего солнца поспорит с чешкой Мари Бузковой (9).