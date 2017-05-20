Текстовая онлайн-трансляция окончания матча дель Потро — Джокович в Риме

Серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сегодня, 20 мая, доведут до конца четвертьфинальную встречу турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, прерванную накануне из-за дождя. Поединок будет возобновлён приблизительно в 15:30 по московскому времени.

Теннисисты успели сыграть чуть больше одного сета. Джокович уверенно взял первую партию, отдав сопернику всего один гейм. Во втором сете дель Потро повёл со счётом 2:1, когда начался дождь. Победитель сыграет с Домиником Тимом. Эта встреча также состоится сегодня.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию окончания этого поединка:

Текстовая трансляция матча дель Потро — Джокович в Риме