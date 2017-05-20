Джокович победил дель Потро и сыграет с Тимом в полуфинале «Мастерса» в Риме

Серб Новак Джокович (2) одолел аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:1, 6:4 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. Встреча, прерванная накануне из-за дождя при счёте 2:1 в пользу Хуана-Мартина во второй партии, в общей сложности продолжалась

За выход в финал Джокович поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8). Эта встреча также состоится сегодня, 20 мая.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию окончания этого поединка:

Текстовая трансляция матча дель Потро — Джокович в Риме