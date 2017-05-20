Испанка Гарбинье Мугуруса сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Риме. Поединок начнётся примерно в 18:00 по московскому времени. По личным встречам Мугуруса ведёт со счётом 3:2. Она же выиграла и последний поединок, в Индиан-Уэллсе в этом году.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Мугуруса — Свитолина в Риме

В финале победительница этого матча встретится с румынкой Симоной Халеп, которая ранее уверенно обыграла Кики Бертенс.