А. Зверев победил Иснера и стал самым молодым финалистом «Мастерса» за 10 лет

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал «Мастерс 1000» в Риме, нанеся поражение американцу Джону Иснеру со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Поединок продолжался 1 час 59 минут. Зверев 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Иснера 8 эйсов и 3 упущенных брейк-пойнта.

Зверев стал самым молодым финалистом «Мастерса» с 2007 года, когда серб Новак Джокович выиграл Майами. Александру сейчас 20 лет и 1 месяц, а Новаку тогда было 19 лет и 10 месяцев.

В финале Зверев сыграет либо с Джоковичем, либо с Домиником Тимом из Австрии.