Каменская вышла в финальный раунд квалификации на турнире в Нюрнберге

Россиянка Виктория Каменская (11) пробилась во второй, финальный раунд квалификации турнира в Нюрнберге. В стартовом матче она обыграла польку Паулу Канью со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту.

25-летняя Виктория дебютировала на турнирах WTA в этом году, пройдя квалификацию в Стамбуле и проиграв в первом раунде будущей чемпионке соревнований, украинке Элине Свитолиной, со счётом 4:6, 6:0, 1:6.

За выход в основную сетку Каменская поспорит с местной теннисисткой Леной Рюффер. Получившая «уайлд-кард» немка уверенно победила выступающую за Казахстан Галину Воскобоеву — 6:2, 6:3.