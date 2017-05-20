Додиг и Гранольерс-Пуйоль вышли в финал турнира в Риме в парном разряде

На «Мастерс 1000» в Риме в парном разряде определились первые финалисты. Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс-Пуйоль в двух сетах победили первую и вторую ракетки мира — финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут. Хорватско-испанский дуэт сделал три брейка, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

В финале Доиг и Гранольерс-Пуйоль сыграют либо с французами Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю, либо с американскими братьями-близнецами — Бобом и Майком Брайанами.