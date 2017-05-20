Касаткина возобновила тренировки после полученной на турнире в Риме травмы

Россиянка Дарья Касаткина в своём «Инстаграме» сообщила, что возобновила тренировки после полученной на соревнованиях в Риме травмы. Напомним, что при счёте 6:4, 3:3 в матче первого круга с чешкой Барборой Стрыцовой Дарья подвернула правую ногу, упав на корт. После оказания медицинской помощи она попыталась продолжить игру с распухшей ногой, но, сыграв несколько очков, отказалась от продолжения борьбы.

Следующим турниром Касаткиной должен стать «Ролан Гаррос». Второй в сезоне турнир «Большого шлема» стартует в воскресенье, 28 мая.