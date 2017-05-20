Мугуруса: после одного из приёмов на тренировке я не смогла повернуть голову

Испанка Гарбинье Мугуруса, снявшаяся с полуфинала турнира в Риме против украинки Элины Свитолиной при счёте 1:4 в первом сете, на пресс-конференции объяснила, что с ней произошло.

«Я тренировалась перед матчем, и мой спарринг-партнёр начал подавать. После одного из приёмов я не смогла повернуть голову. Я не знаю, что случилось. Я пошла в медицинский кабинет, спросила, что они могут сделать, но они особо ничем не помогли. Это совершенно новая травма, она появилась из ниоткуда».

Также Мугуруса добавила, что в данный момент она не сомневается в своём участии в «Ролан Гаррос». Напомним, испанка является действующей чемпионкой французского турнира «Большого шлема».