На турнире в Страсбурге Куличкова сыграет с Минеллой, Веснина — с Джорджи

На турнире в Страсбурге состоялась жеребьёвка прошедших квалификацию теннисисток в основной сетке. Россиянка Елизавета Куличкова сыграет с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой. Итальяка Камила Джорджи стала первой соперницей второй сеяной, россиянки Елены Весниной. Австралийка Эшли Барти сыграет с Каглой Буюкаксай из Турции, которая стала «лаки-лузером» благодаря отказу хорватки Мирьяны Лучич-Барони.

Белоруска Вера Лапко встретится с полькой Магдой Линетт. Американка Мэдисон Бренгл сыграет с француженкой Полин Пармантье. Наконец, другая представительница США, Джулия Боузрап, встретится с пуэрториканкой Моникой Пуиг. После отказа Лучич-Барони олимпийская чемпионка получила девятый номер посева.