Свитолина пожелала Мугурусе скорейшего восстановления после травмы

Украинка Элина Свитолина, вышедшая в финал турнира серии Premier в Риме после отказа испанки Гарбинье Мугурусы при счёте 4:1 в первой партии из-за травмы шеи, пожелала сопернице скорейшего выздоровления.

«Я хочу пожелать Гарбинье, чтобы она поправилась как можно скорее. Впереди у неё очень важный турнир — «Ролан Гаррос», на котором ей и так будет непросто защищать титул. Надеюсь, она сумеет быстро восстановиться", — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

В финале Элина сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая на прошлой неделе выиграла турнир в Мадриде.