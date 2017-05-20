Халеп: сейчас у меня есть чувство, что на корте всё будет складываться отлично

Румынка Симона Халеп, которая на прошлой неделе защитила титул на соревнованиях в Мадриде, а теперь вышла в финал турнира в Риме, объяснила, что помогает ей здорово выступать в последнее время.

«Иногда уверенность в своих силах придаёт победа над топ-игроком. Иногда её придаёт работа, которую ты проделываешь на тренировках перед турниром. Иногда это происходит благодаря выигранным матчам — особенно тяжёлым, в трёх упорных сетах. Зачастую это самые важные поединки.

Иногда ты можешь просто чувствовать себя замечательно, чувствовать, что всё в игре будет складываться так, как надо. У меня сейчас именно такое чувство. Думаю, оно придаёт мне сил на корте и веры в то, что я могу побеждать", — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

В финале она встретится с украинкой Элиной Свитолиной.