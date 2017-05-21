Тим: в матче с Джоковичем я был опустошён психологически и вымотан физически

Австриец Доминик Тим, взявший всего один гейм у серба Новака Джоковича в полуфинале «Мастерс 1000» в Риме, объяснил причины такого поражения.

«Не могу сказать, что я очень сильно разочарован. Есть несколько причин того, почему я так сыграл сегодня.

В первую очередь, Надаль и Джокович играют совершенно в разном стиле. Мне тяжело противостоять Новаку. Он просто не давал мне времени. Его стиль игры совсем мне не подходит.

Во-вторых, я впервые играю на таком высоком уровне несколько недель подряд. Можно сказать, что сегодня я заплатил за это.

Я чувствовал усталость уже в концовке матча с Куэрри. То, как я сыграл накануне с Надалем, удивило меня самого, но я знал, что такое состояние не может длиться вечно.

Я ожидал, что Новак будет давить с первого же розыгрыша, но ничего не мог с этим поделать. Я был опустошён, и психологически не был готов настолько, насколько нужно быть для матча с таким соперником. Время от времени подобное случается, когда проводишь много матчей подряд. И если это происходит в матче с оппонентом такого уровня, то счёт 0:6, 1:6 вполне логичен», — приводит слова Тима с пресс-конференции Tennis World USA.