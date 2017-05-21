Эрбер и Маю стали финалистами турнира в Риме в паре, обыграв братьев Брайанов

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (4) пробились в финал «Мастерс 1000» в Риме, обыграв в длившемся 1 час 43 минуты полуфинальном матче американских братьев, Боба и Майка Брайанов (2) — 7:6 (7:5), 4:6, [10:7]. Французская пара сделала 1 брейк, реализовав 1 брейк-пойнт из 4 (считая брейк-пойнты на решающих очках). Американцы использовали 2 брейк-пойнта из 5.

В финале Эрбер и Маю сыграют с хорватом Иваном Додигом и испанцем Марселем Гранольерс-Пуйолем (8). В случае победы они войдут в четвёрку лучших пар сезона, обогнав своих соперников по финальному матчу.