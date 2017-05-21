Джокович: это был идеальный матч. Меня переполняют позитивные эмоции

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над австрийцем Домиником Тимом в полуфинале «Мастерс 1000» в Риме со счётом 6:1, 6:0.

«Безусловно, это моё лучшее выступление в этом году — а может быть, и не только в этом. Что я могу сказать? Меня переполняют позитивные эмоции. Я наслаждался каждой проведённой на корте минутой — и с дель Потро, и с Тимом. Это был идеальный матч. У меня получалось всё, что я задумывал, и даже больше. Я очень рад, что это произошло. Я долго ждал этого и много работал над этим.

С самого начала матча мне удавалось играть в высоком темпе, не давать ему времени на подготовку. Думаю, это вынуждало его много ошибаться. Когда у него есть достаточно времени по ходу розыгрыша, и он чувствует себя нормально — он один из лучших игроков в мире на грунте", — приводит слова Джоковича с пресс-конференции Tennis World USA.