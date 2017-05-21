Победы Джоковича и Зверева — в обзоре матчей турнира «Мастерс 1000» в Риме

20 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны три матча соревнований в мужском одиночном разряде.
В перенесённом четвертьфинальном поединке аргентинец Хуан Мартин дель Потро уступил сербу Новаку Джоковичу (2) — 1:6, 4:6.
В первом полуфинале Александр Зверев (Германия, 16) обыграл Джона Иснера (США) со счётом 6:4, 6:7, 6:1. В другом матче Новак Джокович одержал вторую победу за день, переиграв австрийца Доминика Тима (8) — 6:1, 6:0.
Финальный поединок турнира состоится сегодня, 21 мая.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.