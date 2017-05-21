Бенешова: не понимаю критику в адрес Шараповой, она всегда была мила со мной

Бывшая чешская теннисистка Ивета Бенешова рассказала о своём отношении к россиянке Марии Шараповой.

«Я поддерживаю Марию Шарапову в её возвращении. На моём опыте могу сказать, что она всегда была милой со мной. Не понимаю некоторых теннисисток и их комментарии относительно Марии», — написала Бенешова на своей странице в сети «Твиттер».

Ивета, наивысшей позицией в рейтинге которой было 25-е место, завершила карьеру в 2014. Она была замужем за австрийским игроком Юргеном Мельцером, но позже пара рассталась.