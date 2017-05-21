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Текстовая онлайн-трансляция финала Халеп — Свитолина в Риме

21 мая 2017, воскресенье. 13:12. Теннис

Румынка Симона Халеп (6) в финале турнира в Риме сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (8). Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. Единственный матч между этими соперницами состоялся в первом круге турнира в Софии (Болгарии) в 2013 году. Тогда Симона разгромила соперницу со счётом 6:1, 6:1.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция финала Халеп — Свитолина

На данный момент Халеп занимает четвёртое место в рейтинге WТА, а Свитолина располагается на 11-й позиции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Симона Халеп Элина Свитолина
Новости. Теннис
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19:28 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Тим — Джокович в Риме
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18:36 А. Зверев победил Иснера и стал самым молодым финалистом «Мастерса» за 10 лет
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14:33 Текстовая онлайн-трансляция окончания матча дель Потро — Джокович в Риме
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12:08 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Халеп — Бертенс в Риме
11:59 Медведев сыграет с Симоном, а Хачанов — с Маю на старте турнира в Лионе
11:44 Обувной бутик отказался предоставить С. Уильямс скидку из-за расовой неприязни
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10:18 Вторая сеяная Веснина сыграет с победительницей квалификации в Страсбурге
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08:16 Поражение Надаля, победы Иснера и Зверева — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме
08:04 Победы Халеп, Свитолиной, Бертенс и Мугурусы — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме
01:03 Свитолина: рада победе и тому, как играла и справлялась с давлением
00:37 Матч Джоковича и дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме перенесён на субботу
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