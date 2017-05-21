Текстовая онлайн-трансляция финала Халеп — Свитолина в Риме

Румынка Симона Халеп (6) в финале турнира в Риме сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (8). Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. Единственный матч между этими соперницами состоялся в первом круге турнира в Софии (Болгарии) в 2013 году. Тогда Симона разгромила соперницу со счётом 6:1, 6:1.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Халеп — Свитолина

На данный момент Халеп занимает четвёртое место в рейтинге WТА, а Свитолина располагается на 11-й позиции.