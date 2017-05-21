Каменская проиграла в финале квалификации турнира в Нюрнберге

Россиянка Виктория Каменская (11) в финале квалификации турнира в Нюрнберге уступила немке Лене Рюффер (WC) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 25-летняя представительница России, занимающая 219-е место в рейтинге WТА, не сделала ни одного брейка, проиграв 4 гейма на свой подаче. Виктория сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки.

Первая соперница 18-летней Рюффер, которая располагается на 756-й позиции в женской табели о рангах, по основной сетке определится позднее.