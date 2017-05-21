Текстовая онлайн-трансляция финала Джокович — А. Зверев в Риме

Серб Новак Джокович (2) в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме сыграет с немцем Александром Зверевым (16). Поединок начнётся в 17:00 по московскому времени. Ранее эти соперники между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Джокович — А. Зверев.

На данный момент Джокович занимает второе место в рейтинге АТР, а Зверев располагается на 17-й позиции. Для Новака этот титул может стать 68-м в карьере, а для Александра — четвёртым.