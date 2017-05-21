Финал женского турнира в Риме — в видеообзоре на «Чемпионате»

Украинка Элина Свитолина победила на турнире серии Premier в Риме, нанеся поражение румынке Симоне Халеп в трёх партиях — 4:6, 7:5, 6:1. Отметим, что в концовке первой партии Симона подвернула ногу, и полученная травма голеностопа сказалась на её дальнейшей игре.

Элина благодаря этой победе станет шестой ракеткой мира, а также возглавит чемпионскую гонку с отрывом от ближайшей соперницы, чешки Каролины Плишковой, в 338 очков.

Посмотреть интересные моменты полуфинальных матчей женского турнира в Риме вы можете на «Чемпионате».