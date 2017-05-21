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Рублёв сыграет с Велотти, Габашвили — с Карбальес-Баеной в квалификации «РГ»

21 мая 2017, воскресенье. 21:51. Теннис

Состоялась жеребьёвка мужской квалификационной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Из россиян в квалификации выступят Андрей Рублёв и Теймураз Габашвили. Напомним, что на турнирах «Большого шлема» ещё сохранена система отбора из трёх раундов, в отличие от соревнований под эгидой ATP, где квалификацию сократили до двух кругов.

Рублёв, получивший 18-й номер посева, в первом круге сыграет с аргентинцем Агустином Велотти. Габашвили встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баеной (27).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Теймураз Габашвили
Новости. Теннис
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