Рублёв сыграет с Велотти, Габашвили — с Карбальес-Баеной в квалификации «РГ»

Состоялась жеребьёвка мужской квалификационной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Из россиян в квалификации выступят Андрей Рублёв и Теймураз Габашвили. Напомним, что на турнирах «Большого шлема» ещё сохранена система отбора из трёх раундов, в отличие от соревнований под эгидой ATP, где квалификацию сократили до двух кругов.

Рублёв, получивший 18-й номер посева, в первом круге сыграет с аргентинцем Агустином Велотти. Габашвили встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баеной (27).