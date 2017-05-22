Финал мужского турнира в Риме — в видеообзоре на «Чемпионате»

Немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв серба Новака Джоковича в двух сетах — 6:4, 6:3. В ходе поединка Зверев не позволил Джоковичу заработать ни одного брейк-пойнта.

Александр стал самым юным победителем соревнований такого уровня с Майами-2007, где победил как раз Новак. Сербу тогда было 19 лет и 10 месяцев, а немцу сейчас — 20 лет и 1 месяц. Благодаря этому титулу 22 мая Зверев впервые попадёт в топ-10.

Посмотреть интересные моменты финала мужского турнира в Риме вы можете на «Чемпионате».