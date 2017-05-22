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Джокович: Зверев полностью заслужил эту победу, проведя великолепный матч

22 мая 2017, понедельник. 01:03. Теннис

Серб Новак Джокович оценил финальный матч «Мастерс 1000» в Риме, в котором он проиграл немцу Александру Звереву в двух партиях.

«Он и раньше громко заявлял о себе, но сейчас выиграл один из крупнейших турниров, и сделал это абсолютно заслуженно. Он здорово играл, здорово подавал. При этом я был плох, не мог поймать ритм. Был сильный ветер, корты были быстрыми, отскок мяча — высоким. Накануне ветра не было, а корт был намного медленнее. Мне так и не удалось найти нужный ритм и оптимальное положение на корте. Я допускал много невынужденных ошибок, сразу проиграл подачу. Конечно, это придало ему дополнительной уверенности, особенно с учётом того, насколько хороша его подача.

При этом до финала я здорово играл на протяжении всей недели. Особенно хорош был вчерашний полуфинал. Конечно, я расстроен тем, как сыграл сегодня, но переживу это.

Я поздравляю Сашу с первым «Мастерсом». Он полностью заслужил эту победу, сыграв очень хорошо. Его удары с бэкхенда были быстры и точны. Он мало ошибался и здорово подавал. Это был великолепный матч в его исполнении", — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Новак Джокович
Новости. Теннис
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