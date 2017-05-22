Свитолина: я могу гордиться тем, как справилась с давлением на турнире в Риме

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы над румынкой Симоной Халеп в финале турнира в Риме со счётом 4:6, 7:5, 6:1 и рассказала о ближайших планах.

«Все теннисистки упорно работают каждый день. Они ждут таких моментов, когда наступает их день и всё отлично складывается. Думаю, я могу гордиться тем, как справилась с давлением, потому что здесь я провела несколько очень тяжёлых матчей. Сегодня мне нужно было показать, что я хочу победить и готова к этому.

По окончании турнира всегда ощущаешь большое облегчение. Ещё больше — если выигрываешь его. Я вернусь к тренировкам в среду. Моя команда умоляет меня вернуться домой, потому что все очень устали.

Я отправляюсь в Париж. Проведу пару дней со своими друзьями, буду просто отдыхать, правильно восстанавливаться и готовиться к своему первому матчу в Париже.

Я не получаю заряд уверенности от матчей. Это идёт изнутри, от психологической устойчивости, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Я всегда стараюсь бороться и сохранять позитивный настрой, без плохих мыслей. Мне нужно продолжать работать, двигаться вперёд и делать всё, что может помочь моей игре», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.