Эрбер: на протяжении всего турнира мы с Маю сохраняли спокойствие

Француз Пьер-Юг Эрбер поделился эмоциями после победы на турнире в Риме в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Николя Маю обыграл хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса со счётом 4:6, 6:4, [10:3].

«Здорово, когда получаешь большое удовольствие от пребывания на корте. Давно таких ощущений не испытывал. Приятно, что мы с Николя переживаем это вместе. С начала и до конца турнира у нас был прекрасный настрой. Мы оставались командой и на протяжении всего турнира сохраняли спокойствие», — цитирует Эрбера официальный сайт тура.