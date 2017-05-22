Маю: свою лучшую игру на турнире в Риме я провёл в финале

Французский теннисист Николя Маю поделился впечатлениями после победы на турнире в Риме в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером обыграл хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса со счётом 4:6, 6:4, [10:3].

«По итогам прошедших двух недель я очень устал и испытываю болезненные ощущения. Пьер-Юг вытащил этот турнир для нас в начале недели. Я же провёл свою лучшую игру в финале. Это прекрасная награда для нас», — приводит слова Маю официальный сайт тура.