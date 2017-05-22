Нисикори: надеюсь, я смогу завоевать титул на турнире в Женеве

Японец Кей Нисикори рассказал о своём настрое на турнир в Женеве, на котором он посеян под вторым номером. Во втором круге уроженец Симанэ сыграет с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) — Роберто Маркора (Италия, Q).

«Здорово, что у меня есть возможность провести несколько матчей в Женеве. Надеюсь, я смогу завоевать здесь титул. Очень важно хорошо играть всю неделю и получить заряд уверенности перед «Ролан Гаррос». Я хочу выиграть этот турнир, но в сетке есть Стэн и пару других очень сильных игроков, так что будет нелегко. Если даже я не выиграю, то хотя бы постараюсь провести пару хороших матчей, чтобы подготовиться к следующей неделе.

Грунт отлично подходит моей игре. Я могу использовать много разных ударов. Когда я был юниором, то обожал играть на грунте, но, став профессионалом, понял, что противостоять игрокам топ-уровня на этом покрытии тяжело. Но сейчас я уверен в себе. Думаю, я могу добиваться отличных результатов на грунте. Майкл Чанг даёт мне немало советов по игре на этом покрытии. Майкл и Данте Боттини помогают мне. Уверен, что я стал играть лучше и с каждым годом выступаю на грунте всё успешнее», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.