Гаврилова победила Чирико и может сыграть с Куличковой на турнире в Страсбурге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (7) вышла во второй круг турнира в Страсбурге, обыграв представительницу США Луизу Чирико со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. 23-летняя уроженка Москвы 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаврилова поспорит с победительницей противостояния Мэнди Минелла (Люксембург) — Елизавета Куличкова (Россия, Q).