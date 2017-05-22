Риске одолела Мертенс в первом круге турнира в Нюрнберге

Американская теннисистка Элисон Риске (5) пробилась во второй круг турнира в Нюрнберге, в трёх партиях одолев представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Элисон совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Риске поспорит с ещё одной представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

Румынка Александра Каданту (Q) отказалась от продолжения борьбы в матче с чешкой Барборой Крейчиковой (Q) при счёте 4:6, 2:5.