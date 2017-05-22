В 18:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Страсбурге (Франция), в котором сыграют представительница Италии Камила Джорджи (Q) и россиянка Елена Веснина (2). По личным встречам впереди олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Веснина в Страсбурге

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (Q).