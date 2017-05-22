Мария разгромила Бузкову на старте турнира в Нюрнберге

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (WC) вышла во второй круг турнира в Нюрнберге, разгромив представительницу Чехии Мари Бузкову (Q) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 29-летняя уроженка Бад-Заульгау 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Мария поспорит с победительницей матча Анна Зая (Германия, Q) — Ярослава Шведова (Казахстан, 7).