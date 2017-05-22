Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Веснина уступила Джорджи на старте турнира в Страсбурге

22 мая 2017, понедельник. 20:23. Теннис

Россиянка Елена Веснина (2) в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) уступила представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 6:1, 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 30-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Джорджи за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (Q).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Веснина в Страсбурге

Страсбург 2017. 1-й круг
22 мая 2017 года, понедельник. 18:40 МСК
Камила
Джорджи
Елена
Веснина
1:6 6:1 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина Камила Джорджи
Новости. Теннис
22 мая 2017, понедельник
21:01 Чжан Шуай проиграла на старте турнира в Нюрнберге, Викмайер прошла дальше
20:23 Веснина уступила Джорджи на старте турнира в Страсбурге
19:53 Эррани, Блинкова, Калинская и Комардина узнали соперниц по квалификации «РГ»
19:24 Возняцки не доиграла матч первого круга турнира в Страсбурге с Роджерс
18:16 Тарпищев: решение о судьбе Мыскиной в сборной России примем в сентябре
17:43 Гёргес одолела Хибино в первом круге соревнований в Нюрнберге
17:36 Родина и Лепченко проиграли на старте турнира в Нюрнберге в паре
17:07 Андерсон обыграл Лоренци в первом круге турнира в Женеве
16:59 Габашвили пробился во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»
16:47 Гарсия, Линетт и Бренгл вышли во второй круг турнира в Страсбурге
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Симон в Лионе
16:17 Кукушкин вышел во второй круг турнира в Женеве, где сыграет с Нисикори
15:56 Мария разгромила Бузкову на старте турнира в Нюрнберге
15:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Веснина в Страсбурге
15:11 Первым соперником Бердыха на турнире в Лионе будет Чхун Хён
15:02 Пэн Шуай одержала волевую победу над Корне на старте турнира в Страсбурге
14:47 Куэрри пробился во второй круг турнира в Женеве, где может сыграть с Робредо
14:40 Риске одолела Мертенс в первом круге турнира в Нюрнберге
14:21 Сеппи обыграл Джумхура на старте турнира в Лионе
13:56 Азаренко: планирую сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном
13:46 Маю снялся с турнира в Лионе, с Хачановым сыграет Оливо
13:31 Куличкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге, победив Минеллу
13:27 Гаврилова победила Чирико и может сыграть с Куличковой на турнире в Страсбурге
12:18 Рублёв вышел во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции
12:02 Нисикори: надеюсь, я смогу завоевать титул на турнире в Женеве
11:20 Маю: свою лучшую игру на турнире в Риме я провёл в финале
10:26 Эрбер: на протяжении всего турнира мы с Маю сохраняли спокойствие
10:08 Свитолина: я могу гордиться тем, как справилась с давлением на турнире в Риме
09:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Минелла — Куличкова в Страсбурге
09:13 Хачанов опустился на девятую строчку в чемпионской гонке U21
09:09 А. Зверев поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Джокович — на 7-ю
09:06 А. Зверев стал 10-й ракеткой мира
09:02 Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA, Шарапова — 82-я
09:00 Мугуруса стала 5-й ракеткой мира, Свитолина — 6-й, Шарапова — 173-й
01:03 Джокович: Зверев полностью заслужил эту победу, проведя великолепный матч
00:37 Финал мужского турнира в Риме — в видеообзоре на «Чемпионате»
00:27 Жук обыграла Таунсенд в финале турнира ITF в США
21 мая 2017, воскресенье
23:22 А. Зверев: думаю, я провёл один из лучших матчей в карьере
22:32 Троицки снялся с турнира в Женеве из-за разрыва подколенного сухожилия
22:05 Свитолина: моя цель — закончить год на турнире в Сингапуре
21:51 Рублёв сыграет с Велотти, Габашвили — с Карбальес-Баеной в квалификации «РГ»
21:36 Халеп: я пыталась победить во втором сете, а потом боль стала слишком сильной
20:23 Лепченко в свой день рождения победила Родину в первом круге турнира в Нюрнберге
20:14 Кузнецов одержал волевую победу над Беллуччи на старте турнира в Женеве
20:03 А. Зверев стал самым юным чемпионом «Мастерса» с 2007 года
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017