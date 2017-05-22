Чжан Шуай проиграла на старте турнира в Нюрнберге, Викмайер прошла дальше

Француженка Осеан Доден начала выступление на турнире в Нюрнберге с победы над третьей сеяной китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 58 минут. 20-летняя уроженка Лилля, занимающая 57-е место в рейтинге WТА, 5 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок, сделала 4 брейка и проиграла 2 гейма на своей подаче. Во втором круге Доден сыграет с японкой Мисаки Дои.

В другой встрече бельгийка Янина Викмайер сломила сопротивление швейцарки Амры Садикович (Q) — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:2.