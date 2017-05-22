М. Зверев одолел Хасе и сыграет с Иснером на соревнованиях в Женеве

Немец Миша Зверев (Q) в первом круге турнира в Женеве одержал волевую победу над голландцем Робином Хасе со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. 29-летний уроженец Москвы, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, отыграл 9 брейк-пойнтов из 11 и сделал 3 брейка. Его оппонент 4 раза подал навылет при 1 двойной.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с американцем Джоном Иснером (4). Этот матч пройдёт в среду, 24 мая.