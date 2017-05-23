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Директор «Ролан Гаррос»: считаю, что мы поступили с Шараповой правильно

23 мая 2017, вторник. 00:33. Теннис

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже прокомментировал решение Федерации тенниса Франции относительно россиянки Марии Шараповой, которая не получила «уайлд-кард» ни в основу, ни в квалификацию турнира.

«В первую очередь это очень тонкий и сложный вопрос. Ситуация действительно очень спорная. В зависимости от того, с кем ты говоришь, мнения разнятся. Мы получили много сообщений: «Вы поступили правильно, у вас не было других вариантов». Я придерживаюсь такой же точки зрения, но уважаю и противоположные взгляды.

Мария сделала очень много для тенниса. Она честный человек, который допустил ошибку и заплатил за неё. Теперь она хочет про всё это забыть. То, что она не попросила «уайлд-кард» на Уимблдон, а сказала, что будет играть квалификацию, является очень умным шагом. Тем самым она как бы говорит: «Это осталось в прошлом, я не буду об этом думать, а хочу двигаться вперёд», — заявил Форже в эфире телеканала «Евроспорт».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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