Лэйвер: кто лучший теннисист в истории? Думаю, его нет

Двукратный обладатель «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер заявил, что не считает корректными разговоры о лучшем теннисисте в истории.

«Сегодня играть в теннис проще. Игроки с самого детства учатся сложным техническим элементам, так что все профессионалы отлично оснащены технически. Это стало возможным во многом благодаря появлению новых современных ракеток. Не знаю, насколько трудно мне было бы освоить современный инвентарь.

Федерер и Надаль играют очень по-разному. Никто не может быть сильнее Рафы на грунте. Роджер прекрасно знает, как играть на траве и на харде. Кто лучший игрок в истории? Думаю, что его нет. Вы можете быть лучшим только в своей эпохе, а уже сравнивать между собой эпохи некорректно", — приводит слова Лэйвера Super Tennis.