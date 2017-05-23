Возняцки: в середине первого сета я почувствовала боль в спине

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала своё решение сняться по ходу матча с американкой Шелби Роджерс в первом круге турнира в Страсбурге при счёте 6:7 (8:10), 0:1.

«Я сумела вернуться в игру, и у меня были шансы на победу в первом сете, но затем я почувствовала боль в спине. Всё началось в середине первой партии. Сейчас мне важно постараться подготовиться к «Ролан Гаррос» и быть готовой на сто процентов. Я расстроена тем, что вынуждена покинуть турнир. Я впервые выступала здесь, мне очень нравится город. Надеюсь, я ещё вернусь сюда», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.