Роджерс: хотелось бы увидеть Возняцки в Париже

Американка Шелби Роджерс поделилась впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Страсбурге. Её соперница по матчу стартового раунда — датчанка Каролина Возняцки — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:7 (8:10), 0:1.

«В первом сете было настоящее сражение. Я сразу же играла отлично, а затем Каролина, как она умеет, начала бороться, мало ошибаться и вернулась в игру. Желаю ей успешного восстановления. Я знаю, что она хочет подготовиться к «Ролан Гаррос». Думаю, это самое важное для неё сейчас. Хотелось бы увидеть её в Париже.

Каролина здорово начала тай-брейк, но на одной стороне корта было очень ветрено. Я старалась бороться за каждый мяч и действовать агрессивно. В концовке я подавала лучше, это мне помогло», — цитирует Роджерс официальный сайт тура.