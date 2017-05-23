Доден: проиграв первый сет на тай-брейке, я стала действовать агрессивнее

Француженка Осеан Доден прокомментировала свою победу над китаянкой Чжан Шуай в первом круге турнира в Нюрнберге со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 6:4.

«Это было нелегко психологически, потому что я проиграла тай-брейк со счётом 11:13. Я впервые уступила с таким счётом. Особенно неприятно было из-за того, что я не реализовала сетбол. Но я постаралась заиграть агрессивнее и сосредоточилась на своей подаче. Думаю, это и стало ключом к успеху. Мне было непросто, так как соперница играла отлично. Я очень рада выходу во второй круг», — цитирует Доден официальный сайт тура.